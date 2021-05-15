/631060/استعدادات-أمنية-مكثفة-لتأمين-مباراة-الأهلي-وصن-دوانز

تجرى الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بالتعاون استعداتها المكثفة مع الجهات المعنية، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي والتي ستقام في التاسعة من مساء اليوم السبت، بملعب ستاد السلام ضمن منافاسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الخروج بالمباراة في مشاهد حضارية

هذا وتشمل خطة التأمين الانتشار الأمني بمحيط الملعب، وتأمين دخول وخروج لاعبي الفريقين، وتأمين طاقم التحكيم، مع تأمين مجلس إدارة الفريق الضيف والمشهد الرياضي بأكمله، للخروج بالمباراة في مشاهد حضارية.

الاهلي يتلقى صن داونز

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبار صعب، في التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك عندما يلتقي ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الاهلي للحفاظ على لقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.