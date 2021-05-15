طقس معتدل خلال ثالث أيام العيد

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أحوال الطقس اليوم، والتى من المتوقع وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا نسبيًا فى العديد من المحافظات.

طقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية:" من المتوقع أن يسود الطقس طقس لطيف اليوم على القاهرة، حار نسبيًا وقت الظهيرة، ولطيف على السواحل الشمالية، ومرتفع نسبيًا فى معظم بلاد الجنوب.

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة فى المحافظت ستكون كالتالى:" درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 34، درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 34، درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 العظمى 26 ، درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33، وفى دمياط الصغرى 18 والعظمى 27، وفى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 34، وفى السويس الصغرى 19 والعظمى 33 ، وفى العريش الصغرى 18 والعظمى 28، و فى رفح الصغرى 17 والعظمى 27، وفى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 34. هذا وأعلنت هيئة الطقس أيضًا أن يسود درجة حرارة معتدلة خلال فترة المساء، فى معظم المحافظات خلال ثالث أيام العيد، ومعتدل إلى حد كبير فى جنوب سيناء. كما تشهد البلاد هبوب رياح خلال فترات الظهيرة والمساء، خاصة فى المناطق الجنوبية ومدن سيناء على وجه التحديد، و ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد .