/631063/كلوب--محمد-صلاح-أفضل-من-ليفاندوفيسكي-هو-آلة-تهديفية

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح يعد أفضل صفقة ابرمها المدرب الألماني وذلك بعد أن أنتقل الدولي المصري من صفوف روما الإيطالي لصفوف ليفربول الإنجليزي ، واستطاع " مو صلاح " تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات الفردية والجماعية مع ناديه الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب عبر تصريحات صحفية عن ترتيب محمد صلاح في افضل الصفقات التي أبرمها المدرب : " بالتأكيد صلاح يحتل المرتبة الأولى بين الصفقات، لكن الأمر مختلف ولم يتعلق فقط بالتوقيع ".

وتابع كلوب: " يمكنك التعاقد مع أي لاعب ولكن الجميع في النادي مسؤولون عن ذلك ، وهي عملية متكاملة بين اللاعب و المدرب لتحقيق الإنجاز المشترك".

يورجن كلوب يشبه محمد صلاح بأله تهديفية

وواصل كلوب : " محمد صلاح الأمر مختلف معه ، لانه تحول من لاعب يسجل من وقت لآخر ، إلى آلة تسجل العديد من الأهداف،وهذا يعتبر تطور جيد للغاية بل هو أمر مذهل، مع التأكيد إنه لاعب جيد بكل تأكيد".

واختتم: " ويعد روبرت ليفاندوفسكي أيضا من ضمن اللاعبين الذين يتصدرون أفضل الصفقات بالنسبة لي، وهو لاعب جيد تعاقدت معه مقابل مبلغ قليل منذ سنوات، لكنه لاعب متطور للغاية ومذهل في الأداء".

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع للريدز في شباك اليونايتد بعد مهارة رائعة وسرعة متميزة من الدولي المصري، في المباراة التي أنتهت بفوز الريدز على مانشيستر يونايتد في إطار مواجهات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي تم تأجليها بسبب الأحداث التي قامت بها جماهير الشياطين الحمر في المباراة السابقة قبل أن يقرر الإتحاد الإنجليزي إقامتها يوم الجمعة الماضية على ملعب الأولد ترافورد.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- بايلي- لوك شو

خط الوسط: مكتوميناي- فريد- بوجبا

خط الهجوم: برونو فرنانديز- كافاني- راشفورد

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد- كاباك- فابينيو- روبرتسون.

خط الوسط: تياجو- فينالدوم- ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني – فيرمينو.