/631064/إزال-20-حالة-تعد-على-الأراضي-الزراعة-خلال-ثالث-أيام-العيد

استكملت وزارة الزراعة نشاطها خلال الفترة الحالية بنشاط مضاعف، حيث تصدت للعديد من المواطنين الذين حاولوا استغلال فترة العيد للبناء على الأرض الزراعية، كما قامت بإزالة العديد من البلوكات.

وزارة الزراعة تعلن تصديها لحالات البناء خلال فترة العيد

وقالت وزارة الرزاعة فى بيان لها:” تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، التقرير اليومي بشأن منع البناء على الأراضي الزراعية وجاء فيه، إن حالات التعدى على الأراضي الزراعية ثان أيام عيد الفطر المبارك أمس الجمعة 14 مايو كانت 20 حالة بمساحة 19 قيراط وجاءت على النحو التالي 7 حالات في محافظة الفيوم و 6 في المنوفية و 3 في سوهاج والمنيا”.

إزالة جميع حالات التعدي على الأراضى الزارعية

وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم إزالة جميع حالات التعدى بالكامل بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات وأكد على استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضي طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدى على الأراضي الزراعية”.

وكانت وزارة الزرعة قد أعلنت فى بيان لها، أنها سوف تتصدى بكل حسم لأى من حالات البناء على الأرض الزراعية، مشيرة إلى أنها ستنفذ هذا الأمر فى أيام العيد الثلاثة بنفس المقدار على الأيام العادية.

كما أعلنت وزارة الزراعة أنها قد أقامت غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضى طول فترة إجازة عيد الفطر المبارك، للتصدي ومنع البناء على الأرض الزراعية، وذلك لوقف التغول على الأرض الزراعية.