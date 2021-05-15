/631065/آلاف-المتظاهرين-في-أستراليا-رفضا-للهجمات-الإسرائيلية-على-غزة

قام الآلاف في مدينة سيدني الأسترالية والمئات في ملبورن، اليوم السبت، بالتظاهر احتجاجا على الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة في ظل الصراع المستمر منذ أيام والذي راح ضحيته العديم من الشهداء والمصابين.

الحرية لفلسطين

وأشارت وكالة رويترز ، أن تجمعات حصلت عند مبنى البلدية لبدء مسيرة في الشوارع مرددين فيها هتافات مثل "الحرية لفلسطين" و"الحرية لغزة".

اجتمع المحتجون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا في ملبورن، وساروا باتجاه مبنى البرلمان وحمل الكثيرون منهم لافتات عليها عبارة "الحرية لفلسطين".

هذا وقد ادانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.