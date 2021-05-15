/631066/إسلام-إبراهيم-يكشف-عن-تدهور-حالته-الصحية

أعلن الفنان إسلام إبراهيم تدهور حالته الصحية دون الوصول لسبب هذا المرض، وذلك بعد يوم من كشفه عن إصابته ببكتيريا في الشعب الهوائية، فنشر صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها: "دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي إيه".

دوت الخليج يكشف عن تدهور حالة إسلام إبراهيم الصحية بسب مرض غير معلن فضلًا عن آخر ظهور له.

وكان قد كشف إبراهيم، بالأمس، عن الأعراض التي هاجمته والتي ظهرت في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير الجسم رغم ثبوت سلبية المسحة والتحاليل لفيروس كورونا المستجد.

الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم

فكتب إسلام عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية".

وتابع حديثه: "دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية".

واختتم حديثه: "دلوقتي حرارتي 39 ونص، وبتطلع وبتنزل وعندي تكسير في عضمي والعيد باظ وبردوا عملت المسحة والتحليل والحمد لله النتيجة طلعت سلبية وطلع عندي بكتريا في الشعب الهوائية"

آخر ظهور لإسلام ابراهيم

يذكر أن، آخر ظهور للفنان إسلام إبراهيم كان من خلال مسلسل "نجيب زاهي زاركش" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، وشارك في بطولته كلًا من الفنان الكبير يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

يتناول العمل في إطار درامي كوميدي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.