الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 39

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أما ليلا فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، قد تصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:-
كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة "30% تقريبا".
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