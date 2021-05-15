فيديو.. وزير الأوقاف: الإرهابيون لا دين لهم ولا عهد

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن الإصدار الأول هو ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، حيث أن هذا الكتاب يفند أكاذيب الجماعات الإرهابية، ويناقش بالحجة قضايا فى غاية الأهمية، ويؤكد على مشروعية الدولة الوطنية، كما يؤكد بكل وضوح أن الإرهابيين لا دين لهم ولا خلق ولا قيم ولا عهد مما يتطلب اصطفاف دولى لمواجهة الجماعات الإرهابية.
وتابع الوزير، أن الإصدارات الأخرى فهى: "مفاهيم يجب أن تصحح - هويتنا الواقية فى زمن العولمة - بناء الوعى".
رؤية للتفكير المستنير، هى سلسلة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يناقش فيها قضايا متنوعة.
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