التعليم العالي تنشر برامج وكليات الجامعات الأهلية

قانون إنشاء الجامعات الأهلية:

• الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وهي جامعات تخضع لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 143 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وتتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

• حدد قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، ضوابط إنشاء الجامعات الأهلية وأهدافها، ونصت المادة 11 منه، على أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشائها بناء على طلب شخص طبيعى، أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

• توفر الجامعات الأهلية سكنًا فندقيًا متميزًا داخل مقارها يدار بواسطة شركات متخصصة وبه كافة المقومات المعيشية، كما توفر تلك الجامعات وسائل انتقال من وإلى القاهرة.

• وتؤهل البرامج التي تقدمها الجامعات الأهلية خريجيها لأن يكونوا فاعلين في مجالات عملهم ـ سواء كان ذلك في السوق المحلى أو العالمي ـ وذلك من خلال برامج متميزة، ونظم تعليم وتعلم تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في بيئة أكاديمية ذكية وديناميكية.

الجامعات الأهلية الجديدة التى تم إنشاؤها:

أولًا: جامعة الملك سلمان الدولية:

☆ فرع مدينة الطور ويضم كليات:

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• الصناعات التكنولوجية.

• الطب.

• التمريض.

• طب الأسنان.

☆ فرع مدينة رأس سدر ويضم كليات:

• علوم المجتمع.

• العلوم الإدارية.

• الزراعات الصحراوية.

• الطب البيطري.

• العلوم.

• الصيدلة.

☆ فرع مدينة شرم الشيخ ويضم كليات:

• الألسن واللغات التطبيقية.

• السياحة والضيافة.

• العمارة.

• الفنون والتصميم.

• الإعلام والاتصال.

برامج الجامعة:

تقدم الجامعة ٥٦ برنامجًا أكاديميًا فى ١٧ مجال، وتشمل المجالات الأكاديمية:

• الطب البشرى.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلوم الإدارية.

• الزراعات الصحراوية.

• هندسة وعلوم الحاسب.

• الهندسة.

• الصناعات التكنولوجية.

• العلوم.

• هندسة العمارة.

• السياحة والضيافة.

• الفنون والتصميم.

• الألسن واللغات التطبيقية.

كما يشمل كل مجال أكاديمي العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل:

• الذكاء الاصطناعى

• تكنولوجيا النانو.

• الطاقة الجديدة والمتجددة.

• الميكاترونيات.

• تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

• تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية.

• الرسوم المتحركة.

• التسويق وإدارة الأعمال الدولية.

• إدارة الفنادق والمنتجعات.

• البيوتكنولوجى.

• كيمياء البترول.

• دكتور الصيدلة.

• الطب والجراحة.

• طب الأسنان.

ثانيًا: جامعة الجلالة:

كليات الجامعة:

• الهندسة.

• العمارة.

• علوم وهندسة الحاسب.

• العلوم الإدارية.

• الفنون والتصميم.

• الإنتاج الإعلامي.

• العلوم.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلاج الطبيعي.

• التمريض.

• تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

• الغذاء والصناعات الغذائية.

• الأكاديمية العليا للعلوم.

مجالات وبرامج الجامعة:

• مجال الطب: ويضم برنامج الطب والجراحة.

• مجال علوم الصيدلة: ويضم برنامج دكتور الصيدلة.

• مجال طب الأسنان: ويضم برنامج طب الأسنان.

• مجال العلاج الطبيعى: ويضم برنامج العلاج الطبيعى.

• مجال علوم التمريض: ويضم برنامج علوم التمريض.

• مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج (هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية).

• مجال العلوم الأساسية: ويضم برامج (علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، جيولوحيا البترول والتعدين، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية).

• مجال العلوم الإدارية: ويضم برامج (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال).

• مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: ويضم برامج (تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا البصريات، تقنيات العلاج النفسي، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، التأهيل الوظيفى).

• مجال الفنون والتصميم: ويضم برامج (العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات).

• مجال الإنتاج الإعلامى: ويضم برامج (الإنتاج الإعلانى، الإنتاج التليفزيونى).

• مجال علوم الحاسب: ويضم برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب).

• مجال هندسة الحاسب: ويضم برامج (هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعى).

• مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: ويضم برامج (اللغة الإنجليزية التطبيقية، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار الترجمة"، اللغة اليابانية التطبيقية "مسار التدريس"، علم النفس وعلم الاجتماع، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علم المكتبات والمعلومات والأرشيف).

ثالثًا: جامعة العلمين الدولية:

كليات الجامعة:

• الأعمال.

• الإعلام والاتصال.

• الدراسات القانونية الدولية.

• السياحة والضيافة.

• الفنون والتصميم.

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• العلوم.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• الدراسات العليا.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• العلوم الصحية التطبيقية.

• التمريض.

برامج الجامعة:

• الهندسة (الطاقة، إدارة الإنشاءات، والميكاترونيات)

• العلوم الأساسية (الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفي)

• علوم وهندسة الحاسبات (تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعي)

• الفنون (التصميم البيئي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة)

• السياحة (إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحي، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء).

رابعًا: جامعة المنصورة الجديدة:

كليات الجامعة:

• الأعمال.

• المعاملات القانونية الدولية.

• علوم وهندسة المنسوجات.

• الهندسة.

• علوم وهندسة الحاسبات.

• العلوم.

• الطب.

• طب الأسنان.

• الصيدلة.

• العلوم الاجتماعية والإنسانية.

• الإعلام والاتصال.

• العلوم الصحية التطبيقية.

• التمريض.

• كلية دراسات عليا.

برامج الجامعة:

• مجال الأعمال يضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق).

• مجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

• مجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية).

• مجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى).

• مجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية).

• مجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى).

• مجال الطب (الطب وبرنامج الجراحة).

• مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان).

• مجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).