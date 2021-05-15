/631067/السعودية-تسمح-بعودة-تقديم-الشيشة-في-المقاهي-لهذه-الفئة فقط

قامت هيئة الصحة العامة “وقاية” في السعودية، بإعلانها السماح بتقديم الشيشة في المقاهي للمحصنين الحاصلين على لقاح كورونا اعتبارا من 5 شوال.

حصول العامل غير المحصن على نتيجة سلبية

وذكرت هيئة الصحة العامة الاشتراطات أنه حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى، فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.

وتتضمن الشروط أيضا وفقا للعربية نت اقتصار دخول العملاء المحصنين فقط لتلك المقاهي، ومنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، واقتصار تقديمها في الأماكن المفتوحة.

إستخدام الشيشة لغرض واحد

كما شددت البروتوكلات على اقتصار الاستخدام على الشيشة ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها بعد الاستخدام، وعدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط،وعدم غعطائها لشخص آخر في نفس اليوم، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف، ووضع ملصقات أرضية عند دورات المياه ومنطقة الحساب، فيما شددت «وقاية» على منع مقدمي الخدمة من استخدام الشيشة قبل إعطائها للعميل بغرض التجربة.