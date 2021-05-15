/631068/تردد-قناة-أون-تايم-سبورت-الناقلة-لمباراة-الأهلي-وصن-داونز

يستضيف الأهلي منافسه صن داونز الجنوب إفريقي في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ، على أن تقام مباراة العودية بين الفريقين على ملعب بطل جنوب إفريقيا في الثاني والعشرون من الشهر الجاري، ويبحث العديد من عشاق الكرة الإفريقية عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي و صن داونز.

ويستعرض موقع دوت الخليج تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال الإفريقي والمقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام الدولي . تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباراة الأهلي و صن داونز ويمكنك إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت كالتالي: التردد 11861 الاستقطاب : رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6. ومن المقرر ان يأتي التشكيل الرسمي كالتالي : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد. خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: محمد شريف - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت تواجد جونيور أجاي في صفوف القلعة الحمراء. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج ومحمود كهربا وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا، ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف - مروان محسن - والتر بواليا. طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت الأرضية عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون. فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي. في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. قم بعمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بدوري الأبطال .

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