/631069/6-قتلى-وأكثر-من-200-جريح-مدينة-وهان-الصينية-تتعرض-لإعصار-مدمر

وبلغت سرعة الرياح 23.9 متر في الثانية، مما أسفر عن تدمير عدد من المباني المؤقتة للعمال في مواقع الإنشاءات واستئصال أشجار من جذورها وذلك وفقا لوسائل إعلام صينية .

إعصار آخر ضرب مدينة سوجو

فيما لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء إعصار آخر ضرب مدينة سوجو في مقاطعة جيانغسو شرقي.

جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد اعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 5 حالات إصابة بعدوى محلية بواقع 3 في مقاطعة آنهوي واثنتين في مقاطعة "لياونينغ"، إضافة إلى 9 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90829 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين في شنشي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وشاندونغ وقوانغدونغ وسيتشوان، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5824 حالة غادر منها 5572 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت أن 20 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85914 شخصا، وتم أمس تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض 10 منها محلية و15 وافدة من الخارج، وإجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 342 حالة، 326 منها وافدة من الخارج.