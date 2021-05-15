/631072/تردد-قناة-بي-ان-سبورت-المفتوحة-لمتابعة-مباراة-الأهلي-وصن-داونز

يحل صن داونز الجنوب إفريقي ضيفا ثقيلا على الأهلي في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء ، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في نفس الدور على أن تقام مباراة العودية بين الفريقين على ملعب بطل جنوب إفريقيا في الثاني والعشرون من الشهر الجاري، ويبحث العديد من عشاق الكرة المصرية والإفريقية عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز.

ويستعرض موقع دوت الخليج تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي وصن داونز في إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب السلام. تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة لمتابعة مباراة الأهلي و صن داونز ويمكنك إستقبال تردد قناة أون تايم سبورت كالتالي: التردد: 11054 أو 12765 . معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معدل تصحيح الخطأ: 4/3 . تشكيل الأهلي و صن داونز بدوري الأبطال وينوى بيتسو موسيماني دخول مباراة الأهلي و صن داونز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد. خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت تواجد جونيور أجاي في صفوف القلعة الحمراء. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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