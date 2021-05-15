/631073/ضياء-داوود-يدعوا-لتحرك-عربي-بشأن-التعديات-الصهيونية-على-الأراضي-الفلسطينية

تحدث النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن القضية الفلسطينية والتى تتعرض خلال الفترة الحالية إلى تطور جديد، فى ظل التداعيات الخطيرة التى تطرأ عليها والتى تتمثل فى التصدي لمحاولات التهجير الإسرائيلية للمواطنين القابعين فى منطة الشيخ جراح.

ضياء داوود: مصر تعود لدورها الريادي

وطالب النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، أن يبدأ تحرك عربى تصعيدى بقيادة مصر بالأمم المتحدة بشأن الممارسات العدائية تجاه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذا يأتى فى سياق استعادة دور مصر القيادى فى ملف الصراع العربى الصهيوني.

كما أشار عضو مجلس النواب، ضياء الدين داوود، إلى أن محاولات التصدي تلك تصب فى تعظيم قدراتنا لتخفيف الضغط على مصر بملفات أخرى، تٌمثل لنا تهديد وجودى وللصهاينة أصابع ظاهرة و خفيه فيها.

ضياء داوود يثمن التصريحات المصرية بشأن القضية الفلسطينية

وقال ضياء داوود في تصريحات خاصة لتحيا مصر: أثمن بشكل كبير التصريحات المصرية للرد على الجرائم الصهيونية بالقدس المحتلة وأتمنى أن تدعوا مصر الدول العربية خارج الطوق لتشكيل خط مواجهه، للتصدي لتلك التعديات الحاصلة من الكيان الصهيوني.

هذا وكانت قوات الاحتلال قد وجهت قوات منها خلال الفترة المقبلة لتهجير عدد من المواطنين من مساكنهم فى قرية الشيخ الجراح فى خطوة لبناء المزيد من المستطونات، وهو ما يمثل اعتداء جديد ومتكرر من الكيان الصهيوني.

وكانت وزارة الخارجية المصرى، قد أكدت أن فلسطين ستظل قضية العرب المركزية، كما أشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن مصر تعلن رفضها التام واستنكارها لتلك الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، وتعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديداً جسيماً لركائز الأمن والاستقرار”.