آخر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك..دينا الشربيني خارج المنافسة

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آخر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، استطاع فيلم أحمد نوتردام حصد أعلى الإيرادات لليوم الثالث على التوالي، ليتربع على العرش في دور السينما المصرية، حيث وصلت ايراداته، أمس الجمعة، بلغت 2,337,304 جنيها أي حوالي 2مليون جنيه و340 ألف جنيهًا.

دوت الخليج يرصد آخر ايرادات افلام عيد الفطر المبارك، فهناك العديد من الجماهير التي لاتزال تبحث عن ردود الأفعال وإيرادات أفلام عيد الفطر المبارك لإختيار الفيلم الذي سيذهبون من أجله السينما بعد إنقضاء العيد لتجنب الإزدحام.

آخر إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك

لايزال فيلم أحمد نوتردام بطولة رامز جلال وغادة عادل متصدر قائمة الأفلام التي يتم عرضها في السينمات وإيرادات أفلام عيد الفطر 2021، والتي اقتصرت على 3 أفلام فقط في ذاك الموسم بعدما انسحبت العديد من الأفلام الجديدة من الماراثون، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحال ودور العرض والمولات التجارية في تمام الساعة 9 مساءً.

يشارك الفنان رامز جلال في بطولة فيلم أحمد نوتردام، كلًا من غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وباقة لامعة من نجوم الفن، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

فيلم ديدو في المركز الثاني

حافظ فيلم ديدو على المركز الثاني، حيث حصد من شباك التذاكر على إيرادات بلغت 1,567,194 جنيها، أي حوالي مليون جنيه و570 ألف جنيها.

فيلم "ديدو" من بطولة كلًا من الفنان كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، هدى المفتي، فضلًا عن العديد التي تظهر خلال أحداث الفيلم كضيوف شرف، ومنهم الفنان أحمد فهمي، هشام ماجد.

فيلم ثانية واحدة بطولة دينا الشربيني

جاء فيلم ثانية واحدة في نهاية القائمة، حيث كانت آخر الإيرادات التي حصل عليها من شباك التذاكر قد بلغت 437,866 جنيها، أي حوالي 440 ألف جنيهًا فقط.

فيلم "ثانية واحدة" من بطولة دينا الشربيني، وكلًا من مصطفى خاطر، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد دسوقي، فتحي عبد الوهاب، علا رشدي، أحمد الفيشاوي، ومن إخراج أكرم فريد.

الجدير بالذكر، أن أفلام عيد الفطر المبارك 2021 اقتصرت على 3 أفلام جديدة فقط تم عرضها في دور السينما المختلفة بجانب عدد من الأفلام الأجنبية التي تم إضافتها بعد إنسحاب الكثير من الأفلام التي كانت من المتوقع دخولها المنافسة.