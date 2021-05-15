/631076/هند-رشاد-لتحيا-مصر-فلسطين-قضية-العرب-الأولى-ومصر-أكبر-داعم-لها

قالت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، أن مصر المساند الاكبر لقضية العرب الاولي حيث انها تقوم دائما بدورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية و اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشاتها وتمثل ذلك في مواقف مصر الثابت في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسيطيني خلال الستون عام الاخيرة.

تحركات مصر لحل الازمة

وتابعت النائبة هند رشاد:” منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية في الثامن من مايو الحالي على الفلسطينين واندلاع الاشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، قامت مصر بالعديد من التحركات الثنائية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي، بهدف تهدئة الأزمة المتصاعدة لوقف إطلاق النار و تجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها”.

ودعت مصر إلى وقف التصعيد بحق الشعب الفلسطيني، وتحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤولياتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

و طالبت مصر السلطات الإسرائيلية بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى أو تستهدف الهوية العربية لمدينة القدس ومقدساتها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين نتيجة للغارات الإسرائيلية على القطاع.