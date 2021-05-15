/631077/مصطفى-محمد-على-موعد-مع-التاريخ-مباراة-اليوم-تفصله-عن-التتويج-بالدوري

يخوض جالاتا سراي التركي الذي يحترف ضمن صفوفه المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق مواجهة ومرتقبة أمام مالاتيا سبور في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري والتي قد تشهد تتويج النادي الذي يلعب ضمن صفوفه " الأناكوندا " بالبطولة الأولى هذا الموسم لكن بشرط تلقى هدايا من الفرق المنافسة.

ويحتاج جالاتا سراي صاحب الـ 81 في وصافة ترتيب الدوري الفوز وتعادل أو هزيمة منافسه بشكتاش التركي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط لكن يتفوق على فريق مصطفى محمد بفارق الأهداف ، فيما يأتي فناربخشة في المركز الثالث برصيد 79 ولديه أمال أيضا في التتويج باللقب في حال الفوز في لقاء اليوم وتعثر جالاتا وبشكتاش.

موعد مباراة جالاتا سراي اليوم في الدوري التركي

ومن المقرر أن يشهد اليوم ثلاث مباريات سيتم بناء عليها تحديد بطل الدوري التركي ، حيث يلتقي جالاتا سراي مع مالاتيا سبور في تمام السابعة والنصف مساء، بينما يواجه بشكتاش منافسه جوزتيبي، وفناربخشة يصطدم بقيصري سبور.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

شارك مصطفى محمد في فوز جالاتا سراي على حساب دينيزليسبور بتسجيله هدفيين في دقيقتين في المباراة التي أنتهت بأربعة أهداف لواحد، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب قواعد الدوري التركي فإن الترتيب يتم إحتسابه بناء على فارق النقاط، ثم فارق المواجهات المباشرة، والتي جاءت في صالح فريق بشكتاش التركي متفوقا على جالاتا سراي بعد أن فاز الأول بهدفين دون رد وخسر خارج أرضة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وخسر بشكتاش مواجهته الماضية في الدوري التركي أمام فاتح كاراجمرك بهدفين لهدف وحيد، بينما سقط فناربخشة أمام سيفاسبور بهدفين مقابل هدف أيضا ليمنح جالاتا سراي فرصة التتويج بالدوري التركي مساء اليوم.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي قبل أن يدخل مصطفى محمد خلال أحداث الشوط الثاني :

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.

الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش.

أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.

الهجوم: فالكاو.

ودخل مصطفى محمد بديلا في أحداث الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين في دقيقتين حيث سجل الأول من ركلة الجزاء، قبل أن يضيف الثاني من تصويبة قوية.