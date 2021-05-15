فيديو- الطاهرى لـ إكسترا نيوز: مصر تهدف لعدم الانهيار السياسى فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة "eXtra news" تعليقا على التحركات المصرية لوقف التصعيد بالأراضى الفلسطينية، إلى أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للقبول بالتهدئة، حيث تمثل المطلب المصرى بالوقف الفورى للعمليات العسكرية، من أجل إمداد قطاع غزة بمساعدات إنسانية عاجلة.
وأوضح الطاهرى، أن المشروع المصرى عاد من جديد من أجل إقامة هدنة طويلة الأمد، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد صياغة الموقف مع الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن هدف مصر من هذه الهدنة هو عدم انهيار البناء السياسى فى فلسطين والانتقال إلى العملية السياسية المجمدة منذ عام 2006.
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