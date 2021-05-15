لمواجهة الكيانات الوهمية.. خالد عبدالغفار يستعرض تقريرا عن الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، إنشاء أربع جامعات أهلية حتى الآن وهى: جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة الأول فرع مدينة الطور، يضم كليات: الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، الطب، التمريض، طب الأسنان، والثانى فرع مدينة رأس سدر، يضم كليات: علوم المجتمع، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، الطب البيطرى، العلوم، الصيدلة، والثالث فرع مدينة شرم الشيخ، يضم كليات: الألسن واللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال.

وتقدم الجامعة 56 برنامجًا أكاديميًا فى 17 مجالا، وتشمل المجالات الأكاديمية: "الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية".

كما يشمل كل مجال أكاديمى العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التى تواكب متطلبات سوق العمل مثل: الذكاء الاصطناعى، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجى، كيمياء البترول، دكتور الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان.

جامعة الجلالة، وتضم كليات: "الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، العلوم، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم".

وتشتمل الجامعة على عدد من المجالات والبرامج وهى: مجال العلوم الهندسية: ويضم برامج "هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، الطاقة وإدارة الطاقة، الهندسية الصناعية والنظم، هندسة المواد والتصنيع، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، التصميم المعمارى والعمارة الرقمية".

إضافة إلى مجال العلوم الإدارية: ويضم برامج "إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، المحاسبة والتمويل، إدارة الأعمال، التسويق، نظم معلومات الأعمال"، ومجال الفنون والتصميم: ويضم برامج "العمارة الداخلية، الرسوم المتحركة، تصميم الجرافيك، تصميم الموضة والمنسوجات"، ومجال الإنتاج الإعلامى: ويضم برامج "الإنتاج الإعلانى، الإنتاج التليفزيونى"، مجال علوم الحاسب: ويضم برامج "المعلوماتية الطبية الحيوية، الذكاء الاصطناعى، علوم الحاسب"، ومجال العلوم الأساسية: ويضم برامج "علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء ـ الكيمياء، جيولوحيا البترول والتعدين، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية".

أما مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية يضم برامج "تكنولوجيا المختبرات الطبية، تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا البصريات، تقنيات العلاج النفسى، تكنولوجيا تصنيع الأسنان، التأهيل الوظيفى"، ومجال هندسة الحاسب ويضم برامج "هندسة الحاسب، وهندسة الذكاء الاصطناعى"، ومجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: ويضم برامج "اللغة الإنجليزية التطبيقية، اللغة اليابانية التطبيقية مسار الترجمة، اللغة اليابانية التطبيقية مسار التدريس، علم النفس وعلم الاجتماع، الجيومعلوماتية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علم المكتبات والمعلومات والأرشيف".

ومجال الطب: ويضم برنامج الطب والجراحة، ومجال علوم الصيدلة: ويضم برنامج دكتور الصيدلة، ومجال طب الأسنان: ويضم برنامج طب الأسنان، ومجال العلاج الطبيعى: ويضم برنامج العلاج الطبيعى، ومجال علوم التمريض: ويضم برنامج علوم التمريض.

أما جامعة العلمين الدولية، تضم كليات: "الأعمال، الإعلام والاتصال، الدراسات القانونية الدولية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، الدراسات العليا، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض".

وتضم الجامعة برامج الهندسة "الطاقة، إدارة الانشاءات، والميكاترونيات"، وبرامج العلوم الأساسية "الجيولوجيا البيئية، الطاقة المستدامة، الكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة، الجينوم الوظيفى"، وبرامج علوم وهندسة الحاسبات "تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة، هندسة الذكاء الاصطناعى"، برامج الفنون "التصميم البيئى، تصميم الألعاب، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة"، برامج السياحة "إدارة الضيافة والسياحة الإلكترونية، الإرشاد السياحى، إدارة الترفيه والسياحة، إدارة الضيافة وإمداد الغذاء".

وتتضمن جامعة المنصورة الجديدة، كليات: "الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا".

وتضم الجامعة برامج: مجال الأعمال يضم برامج "ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق"، وفى مجال الدراسات القانونية والدولية "برنامج المعاملات القانونية الدولية"، ومجال العلوم الهندسية يضم برامج "هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية"، مجال هندسة الحاسوب يضم برامج "هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعى"، مجال علوم الحاسب يضم برامج "علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية"، مجال العلوم الأساسية يضم برامج "الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى"، مجال الطب "الطب وبرنامج الجراحة"، مجال طب الأسنان "برنامج طب الأسنان"، مجال علوم الصيدلة "برنامج دكتور الصيدلة pharm D".

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعات الخاصة والأهلية قدمت رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، كما أن وجودها يمثل ضرورة لاستيعاب الزيادة على الطلب فى التعليم الجامعى المتزايد فى مصر، وكذا دورها فى توجيه الاستثمارات الخاصة بمجال التعليم العالى، فى الوقت الذى حققت بعضها تقدمًا ملحوظًا فى مجالى التعليم والبحث العلمى وكذلك التصنيفات العالمية.

كما أوضح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالى وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالى.