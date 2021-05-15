3 مليارات جنيه.. نصيب مبانى الخدمات الحكومية فى مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجاءت مخصصات المبادرة فى عام 2021-2022 لتصل لـ 200 مليار وتمثل نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3 مليارات جنيه، ويأتى ضمن المستهدفات لمبادرة حياة كريمة إنشاء 317 مبنى خدمات حكومية.

ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى.

وبلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها، حسب المعلن من الحكومة، لـ 5.902 مشروع فى القطاعات المختلفة، وتتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، لتشمل إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية به فروع مكاتب تابعة لـ"التموين والشهر عقارى"، وحدة شؤون اجتماعية ومركز ‏تكنولوجى مصغر، بجانب سجل مدنى ومكاتب للبريد، كما تم بالفعل الانتهاء من تطوير 220 مكتب بريد وجارى العمل على الوصول لـ500 مكتب بنطاق محافظات الجمهورية.