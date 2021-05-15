/631078/الرئاسة-الفلسطينية-قتل-الإحتلال-الإسرائيلي-عائلة-كاملة جريمة-لا-يمكن-السكوت-عليها

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم النكبة 15/5، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا، جريمة لا يمكن السكوت عليها.

إبادة العدوان الاسرائيلي عائلة كاملة

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى إن الحرب الإسرائيلية مستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية ان أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل المجتمع الدولي

وطالبت على التأكيد بضرورة تدخل المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أنه من دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لأحد.