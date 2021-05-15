/631079/استشهاد-139-فلسطيني-بينهم-22-سيدة-بقطاع-غزة
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانًا منذ قليل أعلنت فية استشهاد 139 مواطن فلسطيني، نتيجة التعديات الصهيونية على قطاع غزة، بينهم 39 طفلًا و22 سيدة كما أصيب 1000 آخرين.
استشهاد 139 مواطن اسرائيلي
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد شنت هجومًا على الكيان الصهيوني، بعد الاعتداء السافر الذى نال أسرة كاملة صباح اليوم، ونتج عنها وفاة كل أفراد العائلة، حيث أكد أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها.
الشيخ جراح
ولا تزال القضية الفلسطينية تأخذ أبعاد جديدة وتطورات مختلفة خلال الوقت الحالى، بدءً من محاولات التهجير الصهيوين التى ارتكبها عدد من قوات الاحتلال فى قرية الشيخ الجراح، وذلك بغرض بناء المزيد من المستطونات وزيادة التغول فى الأراضي الفلسطينية.
كما أشارت الرئاسة الفلسطينية فى بيان لها:" إن الحرب الاسرائيلية مستمرة منذ 73 عام، وكان آخرها الجريمة النكراء التى قام بها قوات الاحتلال عندما قصفوا العديد من المناطق بقطاع غزة مما أدى إلى وفاة أسرة كاملة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تدخل المجتمع الدولى، وعلى رأسها مجلس الدولة لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والتصدى للعدوان الاسرائيلي المتكرر، والتى كان آخرها تهجير مواطنين فى قرية الشيخ جراح.
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