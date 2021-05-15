/631080/نورا-علي القيادة-السياسية-تسعى-لوقف-إطلاق-النار-في-غزه-ومنع-نزيف-الدماء
قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك جهود كبيرة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي على غزه وحرصها على استقرار المنطقة وتسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات وتجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
فتح معبر رفح لعلاج الحالات الحرجة
وأشارت علي في تصريحات لها أنه تم فتح معبر رفح لعلاج الحالات الحرجة والجرحى من قطاع غزة لاستقبال المصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية والدفع بالمساعدات الطبية والغذائية والفرق الطبية والسماح للمجتمع المدني المصري بإرسال كوادره ومساعدته لإنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا ويعودوا للوطن بسلام .
وأوضحت رئيس لجنة الساحة بالبرلمان، أن هناك القيادة السياسية المصرية تواصل جهودها المستمرة لوقف إطلاق النار في غزه والتواصل لمنع نزيف الدماء وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها وتأكيد مصر علي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نورا علي: القيادة السياسية تسعى لوقف إطلاق النار في غزه ومنع نزيف الدماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.