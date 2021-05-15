/631080/نورا-علي القيادة-السياسية-تسعى-لوقف-إطلاق-النار-في-غزه-ومنع-نزيف-الدماء

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك جهود كبيرة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي على غزه وحرصها على استقرار المنطقة وتسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات وتجنب المنطقة المزيد من التصعيد.

فتح معبر رفح لعلاج الحالات الحرجة

وأشارت علي في تصريحات لها أنه تم فتح معبر رفح لعلاج الحالات الحرجة والجرحى من قطاع غزة لاستقبال المصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية والدفع بالمساعدات الطبية والغذائية والفرق الطبية والسماح للمجتمع المدني المصري بإرسال كوادره ومساعدته لإنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا ويعودوا للوطن بسلام .

وأوضحت رئيس لجنة الساحة بالبرلمان، أن هناك القيادة السياسية المصرية تواصل جهودها المستمرة لوقف إطلاق النار في غزه والتواصل لمنع نزيف الدماء وتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها وتأكيد مصر علي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية .