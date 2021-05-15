أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم.. تفاصيل

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يبحث العديد من المواطنين عن أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم، من مختلف البلدان العربية على رأسهم مصر، حيث ينتظر العديد من المواطنين موعد فتح الطيران السعودي الدولي مرة أخرى للسفر سواء للعمل أو غير ذلك.

دوت الخليج يكشف أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم، بعدما تفاقمت العمليات البحثية عن موعد فتح الطيران السعودي أمام المواطنين الذين حجب دخولهم إلى الأراضي السعودية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

حرص صالح الجاسر، وزير النقل السعودي، على زيارة مطاري الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبد العزيز الدعيلج، للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات لعودة الطيران السعودي الدولي.

وفحص وزير النقل السعودي، التدبيرات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات المعنية، استعدادًا لعودة الطيران الدولي السعودي، بعد اعتماد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021، لتكون المطارات في حالة تأهب وإستعداد تأهلهم من إستقبال المواطنين دون الوقوع في خطر انتشار عدوى فيروس كورونا.

بداية عودة الطيران السعودي

أعلنت خطوط المملكة العربية المملكة السعودية، عن إستعدادها لتسيير رحلات إلى 71 محطة من منشأ 95 محطة، منها 28 إتجاه داخلية و43 إتجاه عالمية، بداية من 17 مايو الجاري.

كشفت المملكة العربية السعودية، عن وجهاتها العربية، التي ضمت 12 إتجاه وهما "أبو ظبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والعاصمة المصرية القاهرة وعمان وشرم الشيخ والكويت وبيروت ودبي". أما عن الوجهات العالمية، فقد شملت رحلاتها الأولى كلًا من "أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهي وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشي وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبي ونيويورك وواشنطن".

الجدير بالذكر، أن الطيران السعودي الدولي قد توقف منذ فترة طويلة بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا، وتحور الفيروس، لتغلق المملكة العربية السعودية أبوابها أمام العديد من الدول المختلفة ومن بينها مصر.