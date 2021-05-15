التضامن الاجتماعى: 580 مليون جنيه منحا للجمعيات الأهلية خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن قيمة المنح والهبات للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمت الموافقة عليها خلال الفترة من 1 إبريل حتى 30 إبريل 2021 قد بلغت حوالى 580 مليونا و525 ألف جنيه، كما أن المنح التى بلغ عددها 231 منحة تم تخصيصها لـ 96 جمعية أهلية قد تم الحصول عليها من 142 جهة مانحة.





وأكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون العمل الأهلى، وفقا لبيان صحفى، أن الجمعيات المركزية حصلت على النسبة الأكبر من هذه المنح بنسبة بلغت 56,48 % يليها جمعيات القاهرة بنسبة تقدر بنحو 18,21 %، مضيفًا أن أكثر المحافظات التى استفادت من المنح هى القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط. وأضاف عبد الموجود، أن هذه المنح مقدمة من أجل تنفيذ عدد من البرامج التنموية منها رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وتحسين مستوى التعليم وحماية البيئة ومناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع حماية البيئة وتشغيل الشباب. وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون العمل الاهلى، أن بعض هذه المنح يتم توظيفها لتطوير التعليم وبناء المدارس والمعاهد والمنح الدراسية ومساعدات الإغاثة فى حالات الكوارث والنكبات والتوعية بالعادات والممارسات الضارة مثل ختان الإناث وتطوير وتحسين المساكن ومشروعات لتوفير الطاقة.

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