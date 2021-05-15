السياحة والمصايف تخلى شاطئ أبو قير بالإسكندرية تنفيذا لقرار الحكومة

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه وفور رصد تسلل عدد من الصبية إلى شاطئ أبو قير العام، جرى على الفور الدفع مجموعة من المراقبين بالتنسيق مع قوات الأمن، وجرى إخلاء الشاطئ تماما من المتسللين.
وأكد رشاد، فى بيان صادر عنه اليوم، وجود متابعة مستمرة للشواطئ البالغ عددها 66 شاطئ الممتدة من شاطئ أبو قير شرقا حتى شاطئ سيدى كرير غربا، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ، ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا.
وأشار رشاد، إلى أن فرق المتابعة التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء، انتشرت بطول الشواطئ لمنع أى تجمعات للمواطنين.
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