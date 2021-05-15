فيديو جراف.. هدايا الرئيس السيسى للمصريين

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز هدايا الرئيس السيسى للمصريين: وتتنوع هذه الهدايا ما بين إطلاق قوافل إنسانية وتقديم منح للعمالة غير المنتظمة ودعم صغار الصيادين وزيادة الرواتب ودعم اليتيمات.

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