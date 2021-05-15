تشميع 58 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الحملات المقاهى والمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية بأحياء "المنتزه ثان، المنتزه أول، الجمرك، شرق، وسط، غرب، العجمى، العامرية ثان".

وفقا لبيان صادر عن المحافظة، أسفرت الحملات التى شنها رؤساء الأحياء عن إغلاق 58 منشأة تجارية على مستوى المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق المحددة.

وتتوزع المحال المخالفة التى جرى إغلاقها بواقع "11 منشأة بحى شرق، 4 منشآت بحى المنتزه ثان، 3 محال بحى الجمرك، 3 منشآت بحى العامرية أول، 2 منشأة بحى غرب، 8 منشآت تجارية بحى المنتزه أول، 4 محال بحى العامرية ثان، 10 محال بحى وسط، 13 منشأة بحى العجمى".

وأكد رشاد، فى بيان صادر عنه اليوم، وجود متابعة مستمرة للشواطئ البالغ عددها 66 شاطئ الممتدة من شاطئ أبو قير شرقا حتى شاطئ سيدى كرير غربا، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ، ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا.

وأشار رشاد، إلى أن فرق المتابعة التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف وإدارات شواطئ الأحياء، انتشرت بطول الشواطئ لمنع أى تجمعات للمواطنين.