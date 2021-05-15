تفاصيل استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة Online

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محمد سياف - ابو ظبي - خلافاً لخدمة استعلام مخالفات المرور 2021 تطرح وزارة الداخلية المصرية، الكثير من خدمات حكومية عبر شبكة الإنترنت، والتي من شأنها تساعد المواطن المصري على تخليص مختلف المعاملات والخدمات العامة، دون تكبد الكثير من الجهد والمال، حيث تقدم تلك الخدمات بدون آي رسوم مالية، وعليه يعرض مصر فايف خطوات معرفة مخالفات المرور المسجلة، سواء كانت على رخصة القيادة أو السيارة، والتي يمكنك التعرف عليها من خلال متابعة التقرير التالي.

استعلام مخالفات المرور 2021

يمكن لآي مواطن مصري معرفة مخالفات المرور المسجلة بكل سهولة من خلال آي جهاز ذكي متصل بالإنترنت، سواء أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية، ويتم ذلك ببعض الخطوات البسيطة التي تتبع بعد الدخول على رابط موقع نيابة المرور الإلكترونية، والتي أنشئت بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما تجدر الإشارة إلى وجود العديد من الخدمات التي تقدمها وزارتي العدل والداخلية بصورة إلكترونية للمواطنين، منها خدمات استخراج مختلف تصاريح العمل، وخدمات الأدلة الجنائية والفيش الجنائي، والاستعلام عن مخالفات نيابة المرور، والأحوال المدينة واصدار تصاريح لفريضة الحج والعمرة، واستقبال شكاوي كافة الأجانب بمختلف الجنسيات، وإمكانية التقديم لالتحاق بأكاديمية الشرطة، وكذلك التقديم على الشقق- والمحلات- المزارع- والهجرة- الجنسية- التجنيد- شهادات التحركات- معاوني الأمن.

يُمكن الدخول على موقع نيابة المرور من هنـــا، ولكن أولاً عليك معرفة خطوات تسجيل الدخول، واستعلام مخالفات المرور 2021 والتي نوضحها لكم في السطور التالية:

خطوات التسجيل ومعرفة مخالفات المرور

في البداية عليك إنشاء حساب إليكتروني على الموقع التابع لوزارة الداخلية، من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على أيقونة “تسجيل دخول”، وبعدها عليك اختيار “إنشاء حساب جديد”، ثم إدراج البيانات الشخصية بصورة صحيحة، والرقم القومي خاصتك لتتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة بالخدمات المقدمة.

ويمكن بعد ذلك الوصول لخدمات مخالفات المرور وهي عبارة عن: تركيب الملصق الإلكتروني، وتجديد رخصة القيادة، استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة السيارة أو رخصة القيادة، وكذلك التأكد من دقة البيانات للسيارة، استعلام مخالفات المرور 2021.

وأخيراً بعد الضغط على أي من هذه الخدمات المقدمة، واتمام عملية تسجيل الدخول وادراج المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، وتحديد طريقة دفع تكلفة الخدمة، “ان وجدت”، يُمكنك بذلك إتمام عملية استعلام ناجحة عن الخدمة المرادة.