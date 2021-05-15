/631083/فضيحة-كروية-و-تتويج-أرقام-الحكم-نداي-مع-الأهلي-قبل-مباراة-اليوم

يلتقى الأهلي مع منافسه صن داونز في إطار مواجهات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، ويدير الجكم السنغالى ماجويت نداى مباراة اليوم بين المارد الأحمر و صن داونز في ذكرى غير محببة لعشاق وجماهير القلعة الحمراء.

وأدار الحكم نداي 3 مباريات سابقة للنادي الأهلي في مختلف البطولات، حقق المارد الأحمر الإنتصار في مباراة وتلقى الخسارة في أخرى ، وحضر التعادل في المباراة الثالثة والتي كانت أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية. مباريات الأهلي مع السنغالى ماجويت نداى وتولى السنغالي نداي إدارة مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب دور الثمانية من نسخة 2018 والتي أنتهت بالخسارة بخماسية نظيفة أمام بطل جنوب إفريقيا، وبنفس النتيجة حقق المارد الأحمر الفوز على سيمبا التنزاني بصفارة نداي بدوري أبطال إفريقيا، فيما شهد الحكم على تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد الوصول لركلات الجزاء الترجيحية. تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري الأبطال وينوى بيتسو موسيماني دخول مباراة الأهلي و صن داونز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد. خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر. قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت تواجد جونيور أجاي في صفوف القلعة الحمراء. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف. خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.

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