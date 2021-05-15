/631084/ضبط-أطنان-من-السلع-الفاسدة-في-حملات-تموينية-بأيام-العيد

وجهت شرطة التموين حملات تموينية مكبرة استهدفت رقابة الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التي تضر بصحة المواطنين خلال فترة العيد، وتحرص شرطة التموين على ملاحقة كافة أنواع الغش التجاري والغذائي، وضبط الأشخاص الذين يجمعون الأموال على حساب صحة المواطنين.

هذا ونجحت شرطة التموين في ضبط أطنان من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر في الأسواق بعدداً من المحافظات.

جدير بالذكر أن إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن قد أحبطت محاولة تروج كمية كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر، قبل احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم ضبط "9248" قطعة ألعاب ناريه وثلج أفراح، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة.

الرقابة على الانشطة التجارية والصناعية

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وتبين من التحريات ضبط صاحب مخزن ألعاب نارية، ويقيم شارع عبد السلام دائرة قسم أول سوهاج لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط "5378" قطعة ألعاب ناريه وثلج أفراح وتم ضبط "3870 قطعة ألعاب نارية وثلج أفراح مجهول المصدر بدون فواتير.

كما تم ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، " 5 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، " 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 5 " قضايا نظافه أواني العجين بالمخبز، و" 7" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز،" 3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.