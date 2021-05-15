/631085/وليد-فواز-عن-دوره-في-ملوك-الجدعنة-الحمد-لله-على-نعمة-الفشل

تناولت إحدى المواقع الإخبارية أكثر النجوم فشلًا في دراما رمضان 2021، والتي شملت كلًا من أحمد داش وشريف سلامة ووليد فواز النجوم الذين فشلوا بإمتياز في دراما رمضان 2021".

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان وليد فواز على تقيمه بالفشل عن دوره في مسلسل ملوك الجدعنة، فضلًا عن أعماله الرمضانية الأخرى.

وليد فواز نجم يتقبل النقد

غرد الفنان المصري وليد فواز بذلك الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وعلق قائلًا: "الحمدلله على نعمة الفشل.. نحاول مرة تانية"، وهو ما أوضح مدى تصالحه مع ذاته وتقبله للانتقاد.

رواد السوشيال ميديا يشيدون بدور وليد فواز في ملوك الجدعنة

انهالت التعليقات من متابعيه لدعمه ونفي شائعة فشله فكتب أحدهم: "‏‎حضرتك فشلت طب ازاي.. ده حضرتك من كتر ما نجحت أنا كنت مستني الحلقة اللي هتتقتل فيها بفارغ الصبر.. لا والله حضرتك من أكتر الناس اللي حبيتها في رمضان بجد وفي ناس كتير حبيت الدور.. أنا مش عارف فشل ايه بس.. والله اصلًا حضرتك ممثل ممتاز جدًا من نجاح لنجاح دايمًا يارب".

وليد فواز يجسد شخصية شريرة بملوك الجدعنة

جسد فواز شخصية عنتر بمسلسل ملوك الجدعنة، الذي يحاول التفريق بين سفينة وسرية من خلال التأكيد للثاني أن الأول تجمعه علاقة غير شرعية بخطيبته، وينتهي به المطاف بقتله من قبلهما يوم زفافه على فاتن.

أعمال وليد فواز برمضان 2021

مسلسل ملوك الجدعنة تصدر مؤشرات البحث علي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في رمضان المنصرم، وحقق نسبة مشاهدة عالية وهو من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي، وبطولة مصطفي شعبان، عمرو سعد، دلال عبدالعزيز، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، أحمد صفوت والراحل يوسف شعبان.

كما شارك الفنان وليد فواز في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "لحم غزال"، حيث لعب دور عمار صاحب كازينو قمار، العمل بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، أشرف عبد الغفور، أحمد صفوت وآخرين، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.