/631088/موعد-انتهاء-إجازة-العيد-ومواعيد-الغلق-تعرف-عليها

موعد انتهاء إجازة العيد، يبحث العديد من المواطنين عن موعد العودة إلى العمل والإنتهاء من الإجازة، كي يستعدون لمواصلة حياتهم العملية بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي.

دوت الخليج يكشف موعد انتهاء إجازة العيد، بعد تفاقم العمليات البحثية من قبل المواطنين عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك تزمنًا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

موعد انتهاء إجازة العيد

تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك غدًا الموافق 16 من مايو الجاري، ليعود العاملين بالقطاع الحكومي وغيره من القطاعات الخاصة إلى العمل بداية من يوم الإثنين القادم الموافق 17 مايو.

كانت قد أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدة قرارات لمنع تفشى انتشار عدوى الفيروس بين المواطنين لعل أبرزها تحديد إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من الأربعاء 11 مايو إلى الأحد 16 مايو الجاري وبذلك يصبح أول يوم لاستئناف العمل بجميع المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية عقب إجازة العيد هو الإثنين 17 مايو 2021.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

تسائل العديد من المواطنين، عن موعد غلق المقاهي والمطاعم بعد انتها إجازة عيد الفطر المبارك، وما إن كانت ستستمر بمواعيدها المعلن عنها، أم سيتم تعديلها إلى المواعيد الطبيعية، إلا أن قرار غلق المطاعم والمحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 21 مايو الجاري، ومن ثم تحدد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المواعيد الجديدة لغلق المحلات، أو إستمرار الوضع كما هو عليه بعد ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

موعد فتح الحدائق والشواطىء

أغلقت الحدائق والشواطىء أبوابها أمام المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقًا لقرارات رئيس الوزراء التي أعلن عنها قبل العيد، وذلك تجنبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا بعدما أخذ منحى الأعداد في الارتفاع مرة أخرى.

كشفت مصادر حكومية، أنه سيتم فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات طبقًا لقرار رئيس الوزراء بداية من يوم الاثنين الموافق 17 مايو المقبل، إلا أن الحدائق والمنتزهات ستعمل حتى الساعة التاسعة مساءً طبقا لقرار الغلق المعلن عنه.