/631089/زيدان-يفجر-مفاجأة-عن-رحيله-من-ريال-مدريد

علق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على رحيله عن الملكي الإسباني قبل مواجهة أتليتك بلباو في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثون من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة يسعى خلالها الفريق في حسم الثلاث النقاط حتى تبقى أمال الفريق بالتتويج قائمة.

وقال زيدان: " ربما يعتقد البعض أن السبب وراء الإستقالة هو أنني أتحمل المسؤولية أو لأن الأمور داخل ريال مدردي تتعقد، هذا غير صحيح، الشيء الوحيد وراء تلك الفكرة هو أنني حين أفعل شيئًا أقوم به بأفضل شكل ممكن ولذلك قد يعتقد البعض أشياء أخرى".

زيدان يعلق على إمكانية رحيله عن ريال مدريد

وواصل زيدان: " تأتي أوقات تحتاج لتغيير في جميع مناحي الحياة ، وأعتقد أن هذا للجميع ليس فقط لي ، وهو أمر جيد للجميع وللجماهير بشكل عام".

واختتم: « في بعض الأوقات يجب عليك أن تكون موجود وفي بعض الأحيان الأخرى عليك أن تقوم ببعض التغيير من أجل الإستمرار ، أنا لا أغادر لأنه من السهل قول سأرحل،أعتادت أنا أستدير ولا أنظر خلفي وتلك هي وجهة نظري".

تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – مارفين بارك - ناتشو – ميجيل جوتيريز.

في خط الوسط: ينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – ف فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

وجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد: أندري لونين – دييجو ألتوب سواريز - إدين هازارد – توني كروس – ماركو أسينسيو – فرانشيسكو إيسكو – ألفارو أودريوزولا – أنتونيو بلانكو – ماريانو دياز.

قائمة ريال مدريد لمباراة غرناطة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو ـــ مارفين بارك

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز