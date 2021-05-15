يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية فى مصر خلال عام 2021 فى جميع المناسبات الدينية والوطنية 16 يوم إجازة تبدأ من يوم الخميس الموافق 7 يناير عيد الميلاد القبطي عند الإخوة المسيحيين، ثم عيد الشرطة أو عيد ثورة 25 يناير، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد شم النسيم، وعيد الفطر المبارك، وعيد ثورة 30 يونيو، ووقفة عرفات، وعيد الأضحى المبارك، وثورة 23 يوليو، ورأس السنة الهجرية، وعيد القوات المسلحة، والمولد النبوي الشريف، ونعرض فى هذا التقرير أيام الإجازات الرسمية بالكامل خلال هذا العام.

أيام إجازة رسمية فى شهر رمضان 2021

من المفارقات الغريبة أن شهر رمضان هذا العام 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية قد صادف وجود 6 أيام إجازة رسمية وقد جاءت كالتالي:-

يوم الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 أبريل بناء على قرار رئيس الوزراء.

يوم السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

يوم الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.

أيام الجمعة التي ستوافق 11 و 18 و 25 رمضان إجازة أسبوعية.

أيام الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2021