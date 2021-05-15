موعد عمل البنوك بعد العيد، يهتم العديد من المواطنين بمواعيد عودة البنوك إلى العمل بعد إنقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي من المقرر أن تنتهي غدًا، ويستهل العمل في القطاعات الحكومة وكذلك الخاصة من جديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل موعد عودة البنوك إلى العمل بعد عيد الفطر المبارك 2021، بعد تفاقم العمليات البحثية من قبل المواطنين خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث الشهير “جوجل”.

موعد عمل البنوك بعد عيد الفطر 2021

كان قد قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل مواعيد العمل في البنوك خلال فترة عيد الفطر المبارك 2021، وذلك بداية من يوم الأربعاء وهو يوم الوقفة لتستمر الإجازة حتى يوم الأحد الموافق 15 من شهر مايو الجاري.

تستأنف البنوك في العمل بداية من يوم الإثنين الموافق 17 من مايو بمختلف فروعها على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود، وذلك من خلال الصرف الآلي المنتشرة في الشوارع وفي جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها 13 ألف ماكينة، فضلًا عن الخدمات المتنوعة داخل البنوك.

حرصت البنوك المختلفة على تغذية ماكينات الصراف الآلي «ATM»، التابعة لها، بنقود جديدة، وبفئات تبدأ من 10 جنيهات حتى 100 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحسب المصادر المصرفية، فإن تغذية البنوك بالعملات الورقية الجديدة ذات الفئات الصغيرة جاء بالتزامن مع صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وصرف المعاشات الخاصة بالمواطنين، والعاملين في القطاع الخاص.

موعد عودة البورصة المصرية إلى العمل

وعلى الجانب الآخر، تعود البورصة إلى العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو، ليبدأ التداول من جديد، حيث أنه هناك العديد من المستثمرين المهتمين بمواعيد عودة البورصة المصرية إلى العمل، بعدما أعلنت عن إجازتها الأسبوع الماضي والتي بدأت بيوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 لتستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.