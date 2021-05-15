موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

يخوض الزمالك مواجهة هامة أمام طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب القاهرة الدولي ، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثا عن الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارة ترتيب الدوري.

وتقام المباراة بين الزمالك و طلائع الجيش في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري ، وتبث قناة أون تايم سبورت أحداث اللقاء بين الفريقين بتعليق صوتي للملعق حاتم بطيشة ، وذلك في المباراة التي يسعى خلالها كارتيرون في إقتناص النقاط الثلاث.

واستطاع الزمالك تحقيق فوزا هاما علي حساب إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الممتاز، ليواصل الفارس الأبيض تصدرة لترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 بعد أن تعادل الفريق مع الأهلي في الجولة الحادية والعشرون بهدف لكل فريق ، وسجل هدف الأبيض الدولي التونسي فرجاني ساسي ، فيما سجل للأحمر صلاح محسن.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة إنبي كالتالي : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى. خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي. خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما – زيزو – سيف الدين الجزيرى

تشكيل انبي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: رامي صبري، وابراهيم القاضي، وكريم فؤاد.

خط الوسط: صلاح ريكو، وأحمد العجوز، ومصطفى دويدار، ومصطفى شلبي، ومصطفى شكشك.

خط الهجوم: جون أوبوكا، ودينو بيتر.

قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد عواد، محمودجنش.

خط الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي، أسامة فيصل، سيف الدين الجزيري، حميد أحداد.