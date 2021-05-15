دوت الخليج يكشف أسباب إيقاف محمد سامي.. تعرف على التفاصيل

/631092/تحيا-مصر-يكشف-أسباب-إيقاف-محمد-سامي-تعرف-على-التفاصيل

أصدرت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا مقتضبًا، تعلن فيه عن وقف التعامل مع المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن هنا بدأ العديد من الجماهير تتسائل عن السبب وراء ذلك القرار الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يكشف أسباب توقف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع المخرج محمد سامي، فضلًا عن آخر عمل جمعهما سويًا والانتقادات التي لحقت به.

بسمة وهبة وعلاقتها بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ولم تكشف الشركة المتحدة في بيانها عن أسباب هذا القرار، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المتابعين لوضع توقعات كثيرة حول الموضوع، كان أبرزها أن إقدام الشركة على هذة الخطوة جاء على خليفة الصورة التي نشرتها الإعلامية بسمة وهبة والتي أعلنت من خلالها مشروع المتحدة القادم بتعاون محمد رمضان ومحمد سامي في عمل واحد.

مي عمر من أبرز أسباب توقف الشركة المتحدة عن التعامل مع محمد سامي

دوت الخليجعلم الأسباب الحقيقية والأكثر منطقية لاتخاذ المتحدة لمثل هذ القرار، وأهمها إدخال تعديلات عديدة من قبل محمد سامي على السيناريو وعدم الالتزام بما هو متفق عليه مع الشركة، بالإضافة إلى التأخر عن الموعد المحدد لتسليم باقي حلقات العمل، فلم تتمكن المتحدة للخدمات الإعلامية إلا من 13 حلقة فقط قُبيل انطلاق عرض مسلسل نسل الأغراب.

وكان للفنانة مي عمر سبب فيما لحق بزوجها محمد سامي، فزيادته لمساحتها التمثيلة ومشاهدها دون وجود سبب درامي وبمخالفًة مع الدور الذي حُدد لها من قبل انطلاق العمل جعل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تستغنى عن التعامل مع زوجها.

كما أن ميزانية العمل التي فاقت المبلغ المتفق عليه كانت ضمن أسباب إيقافه، فضلًا عن انزعاج أبطال المسلسل من تصرفات سامي.

نجوم الفن بين مؤيد ومعارض لإيقاف محمد سامي

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال الساعات الماضية آراء وتعليقات نجوم الفن على ذلك القرار فمنهم من أبدى سعادته كالمطربة أنغام ومنهم من دعم محمد سامي كالفنانة أيتن عامر.

آخر أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع محمد سامي

الجدير بالذكر، أن آخر تعاون بين المخرج محمد سامي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو مسلسل "نسل الأغراب"، الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي 2021، بطولة نخبة من النجوم منهم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، سلوى عثمان، إدوارد، أحلام الجريتلي، دياب، محمد جمعة، محمد مهران، ملك أحمد زاهر، بكري زيادة وفردوس عبد الحميد.

طارق الشناوي يبدي عدم إعجابه بنسل الأغراب

نال المسلسل قسطًا معقول من السخرية والانتقاد من قبل الجمهور، رغم ما حققه من مشاهدات عالية، كما أن الناقد طارق الشناوي أخذ عليه بعض الملاحظات التي تسببت في وصفه له بالمبالغ والحاد.