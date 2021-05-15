/631093/رسميا-المنتخب-الأولمبي-يستدعي-الثنائي-الأوروبي-لمعسكر-يونيو-القادم

أرسل الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني إستدعاء رسميا للثنائي وعمر مرموش لاعب سانت بولي الألماني، ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي وذلك من أجل الإنضمام لصفوف المعسكر المقبل ضمن إستعدادت الفراعنة لأولمبياد طوكيو ، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر في يونيو المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي إستغلال الفترة الحالية من أجل تجهيز اللاعبين المتواجدين مع المنتخب المصري وذلك من خلال معسكر يونيو القادم إستعدادا للأولمبياد.

وشارك مصطفى محمد في فوز جالاتا سراي على حساب دينيزليسبور بتسجيله هدفيين في دقيقتين في المباراة التي أنتهت بأربعة أهداف لواحد، ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

مصطفى محمد في مهمة الحصول على أول لقب للدوري

وبحسب قواعد الدوري التركي فإن الترتيب يتم إحتسابه بناء على فارق النقاط، ثم فارق المواجهات المباشرة، والتي جاءت في صالح فريق بشكتاش التركي متفوقا على جالاتا سراي بعد أن فاز الأول بهدفين دون رد وخسر خارج أرضة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وجاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي قبل أن يدخل مصطفى محمد خلال أحداث الشوط الثاني :

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي - سينير – ريان دونك – أومير.

الوسط: أوغينكارو إيتيبو – جيدسون فيرنانديش.

أمامهما: هنري أونيكيرو – أردا توران – سفيان فيغولي.

الهجوم: فالكاو.

يذكر أن أخر قائمة للمنتخب الأولمبي التي أعلن عنها شوقي غريب جاءت كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير. خط الوسط: أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد.

قائمة منتخب مصر الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو

خط الوسط: العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر وقع في مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو بجانب كلا من الأرجنتين وإسبانيا واستراليا.