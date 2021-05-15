فى ذكرى النكبة.. مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحيى صمود الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحية إجلال وتقدير لأبناء الشعب الفلسطينى المناضل والمظلوم، مؤكدا أن النصر - بإذن الله - محتوم ومؤكد على الاحتلال الغاشم، وأن فلسطين عربية، وأن المحتل الغاصب إلى زوال.





وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى بيان اليوم السبت، إن ذكرى النكبة التى تعد أسوأ الذكريات فى التاريخ الإنسانى تأتى هذا العام متزامنة مع نضال الشعب الفلسطينى كما عهدناه مواجهًا ببسالة، باذلاً الغالى والنفيس لنيل كرامته وصدّ إرهاب محتل همجى، لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل؛ إذ يمارس هذا الاحتلال منذ وطئت أقدامه أرض دولة فلسطين الطاهرة أسوأ أنواع الاستغلال والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطينى ومقدساته. وأكد المرصد أن الشعب الفلسطينى، منذ هذه اللحظة وهو يواجه ويصدّ هذا الاحتلال ويقدّم التضحيات تلو الأخرى دفاعًا عن أرضه وكرامته، وما يحدث الآن يبرهن على أن المحتل بكل ما صنع وما اتخذ من أساليب عنصرية على مدار عقود لم يستطع أن يفرّق بين أبناء الشعب الفلسطينى الباسل، إذ عند أول نداء ضد القمع والبطش الإسرائيلى تداعى الجميع فى كل مكان ليقفوا صفًا كالبنيان المرصوص فى وجه العدوان والطغيان.

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