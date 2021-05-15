وزير الخارجية يهاتف الحريرى لبحث تطورات الوضع المتأزم فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، إذ تناولا تطورات الوضع المتأزم فى لبنان وجهود الحريرى لتشكيل حكومة قادرة على الخروج بلبنان من الوضع الاقتصادى الحرج الذى يعانى منه.





وأكد الوزير شكرى، وفقا لبيان صحفى، حرص مصر على التنسيق مع الحريرى والقيادات السياسية اللبنانية من أجل تجنيب الشعب اللبنانى الكثير من المشكلات فى حال لم يتم تشكيل حكومة قادرة تشمل ذوى الاختصاص فى مجالاتهم. وتناول الوزير شكرى مع الحريرى تطورات الوضع الإقليمى على ضوء المواجهات العسكرية فى الأراضى الفلسطينية والجهود التى تبذلها مصر لإنهائها.

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