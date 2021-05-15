/631094/بالمستندات-الوداد-يشكو-فضيحة-حكم-مباراة-مولودية-الجزائر-للكاف

أرسل نادي الوداد البيضاوي المغربي شكوى رسمية للإتحاد الإفريقي ضد الحكم باملاك تسيمبا الذي أدارة مباراة الفريق مع مولودية الجزائر في إطار منافسات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا ، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق على ملعب الفريق الجزائري.

وارتكب باملاك تسيمبا خطأ فادم بعدم إحتساب هدف صحيح لصالح الوداد المغربي في شباك مولودية الجزائر وكذلك عدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الجزائري ، الأمر الذي اثار غضب جماهير الفريقين قبل أن يقرر الجانب المغربي التقدم بشكوى رسمية ضد حكم اللقاء.

الوداد يشكو باملاك تسيمبا رسميا بعد مباراة مولودية الجزائر

ونشر الوداد المغربي بيانا رسميا على الفيس بوك جاء كالتالي: "تعلن إدارة نادى الوداد الرياضي، أنها ستراسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، احتجاجًا على الأداء التحكيمى لمباراته يوم الجمعة 14 مايو، أمام نادى مولودية الجزائر، فى إطار ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا".

وواصل بيان الوداد: "يشدد النادى على أنه بإجماع من المتتبعين والمختصين وخبراء التحكيم والمعلقين، فإن ما وقع خلال المباراة أقل ما يمكن أن يوصف به هو مجزرة تحكيمية حرمته من التقدم فى المباراة، بعد إلغاء هدف مشروع بداعى التسلل".

الوداد يشكو التحكيم الإفريقي

واضاف الوداد في بيانه : "كما شهدت المباراة تغاضى حكم المباراة وحكمى الراية عن التدخل لحماية لاعبى نادى الوداد الرياضى من تدخلات خشنة كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء، ويعيد الأداء التحكيمى لمباراة أمس، إلى الأذهان ألفضيحة التى شهدت عليها أسرة كرة القدم أفريقيا وعالميا خلال نهائى ”رادس“ العام 2019، مما أصبح يفرض مراجعة شاملة لأداء بعض الحكام، وتدخلا حازما من الأجهزة التى تدير اللعبة فى القارة الأفريقية حفاظا على سمعتها أولا، وضمانا لتكافؤ ألفرص لجميع الأندية دون تمييز أو إقصاء ممنهج".

وتابع الفريق المغربي في بيانه: "وتطالب إدارة نادى الوداد الرياضى بفتح تحقيق فى أداء الطاقم التحكيمي، وفرض الجزاءات القانونية حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات التى تخدش الكرة الأفريقية".

واختتم الوداد: " نشدد أن إدارة النادي ستدافع عن مصالحه المشروعة بكل الطرق والقنوات التى يتيحها القانون".