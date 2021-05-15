تعليق ناري من هشام الجخ بعد هجوم نبيل الحلفاوي عليه..القصة الكاملة

/631095/تعليق-ناري-من-هشام-الجخ-بعد-هجوم-نبيل-الحلفاوي-عليهالقصة-الكاملة

تداول العديد من رواد السوشيال ميديا قصيدة قديمة للشاعر هشام الجخ بعنوان "3 خرفان" طرحت منذ 21 عامًا، أيدها البعض ووجدها مصدر لدعم فلسطين ونسائها خاصة في الوقت الحالي الذي تتعرض فيه فلسطين للهجوم من قبل العدوان الإسرائيلي، والذي أسفر عن العديد من الضحايا، أما البعض الآخر فرأها بعين التقليل والإهانة للشعوب الأخرى ما جعلهم يدشون حملة هجوم على هشام الجخ.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة وراء أزمة هشام الجخ بسبب قصيدة قديمة بعنوان "3 خرفان" فضلًا عن رد الجخ، والهجوم الذي شن ضده.

نبيل الحلفاوي يهاجم هشام الجخ بسبب 3 خرفان

أثارت قصيدة "3 خرفان" غضب العديد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أتى على رأسهم الفنان نبيل الحلفاوي، فوجه الحلفاوي انتقاده لهشام الجخ قائلًا: "بيقولوا قصيدة قديمة.. بغض النظر.. حتى لو قديمة.. مش فاهم إيه اللي يخلي بني آدم عشان يشيد بحد يقوم يهين أهله على غير الحقيقة.. منتهى الرخص والانسحاق".

ازداد الهجوم بعد تعليق الحلفاوي على الجخ ما أدى إلى تصدره مؤشرات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، ليأتي هشام الجخ ليوضح حقيقة الأمر لجمهوره.

رد هشام الجخ على الانتقاد الموجه له بسبب 3 خرفان

فكتب الجخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تعقيبًا على العديد من الرسائل التي وصلتني من أصدقاء يعبرون عن استيائهم من جملة في قصيدة (3 خرفان)، حيث اعتبروني قد نفيت عن شباب مصر صفة الرجولة والشهامة والوطنية، وجعلتها فقط في الشباب الفلسطيني، حاشا لله.. أولًا القصيدة مكتوبة منذ قرابة العشرين عامًا في حادثة استشهاد (محمد الدرة) الشهيرة إبان الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في سبتمبر 2000، وكانت الشعوب العربية آنذاك تعيش حالة من التراخي والتغييب، فكان عليّ كشاعر شاب متحمس أن أستنهض الهمم من خلال قصيدة بها ما بها من جلد الذات وعتاب النفس".

وتابع حديثه: "أما الآن.. وبعد واحد وعشرين عاما من كتابة القصيدة، فقد تغيرت أشياء كثيرة ومفاهيم عدة مما يحمّل القصيدة معانٍ أخرى لم تكن في مخيلتي وقتها ولم أتصور أن يتم تفسيرها بهذا الشكل بعد عشرين عامًا".

وأعرب هشام الجخ، عن إستياءه من كم الانتقادات التي انهالت عليه قائلًا: "لقد حزنت كل الحزن عندما علمت أن البعض قد فهم القصيدة على أنها تقليل من شأن أبطالنا وشهدائنا!، كيف أقلل من شأن أبطالنا وأخي العميد محمود كامل الجخ بالقوات المسلحة؟!، وأبي - رحمه الله - شارك في حرب 56، وأمي - رحمها الله - كانت ضمن قوات الدفاع الشعبي إبان حرب 67، وكيف يتم فهمي على هذا النحو وأنا من كتب عن بطولات قواتنا المسلحة في حرب 67، وعن بطولات قواتنا المسلحة في نصر 73، وفي رثاء الشهيد أحمد المنسي الأسطورة ورفاقه، ومازلت لا أتوانى عن المشاركة في تكريم أسر شهداء ومصابي الشرطة والجيش في الحرب الحالية ضد الإرهاب، ومازلت وسأظل أكتب وأتغنى في حب مصر".

وانهى الجخ حديثه مطالبًا جمهوره بضرورة نشر هذا المقال لتوضيح الأمر لمن لا يستطيعوا مشاهدته على صفحته الشخصية، فكتب: "أطلب من حضراتكم أن تنشروا مقالي هذا على صفحاتكم، لكي يعلم كل الناس أن القصيدة قديمة، وأنها تتحدث عن حال الشباب العربي عامة وليس مصر فقط وما كنا نعيش فيه من إحباط وتغييب وعدم إدراك لقضايانا العربية، ويجب أن يعلم الجميع أن هشام الجخ لا يمكن أبدا أن يكون هذا الشخص الذي يقلل من شأن بلاده أو أبطال بلاده العظماء".

كلمات قصيدة 3 خرفان لهشام الجخ

الجدير بالذكر أن كلمات قصيدة 3 خرفان التي كانت السبب الرئيسي لاستفزاز الجمهور، ما جعلهم يشنوا حربًا عليه جاءت على النحو الآتي: "فلسطين نسوانها رجالة، هم اللي عمّالة، وإحنا اللي قوالة، عندينا تبقى الست ولدها طول الباب، وتخاف يروح مشوار، وهناك حريم من غضب، شايفين عيالهم دهب، وعشان ما يلمع زيادة، لازم يدوق النار".

أخر أعمال نبيل الحلفاوي

وعلى الجانب الآخر كان قد شارك الفنان نبيل الحلفاوي في المسلسل السياسي "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، ولاقي ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور، ولفت نظرهم بالأخص حكمت الفنان نبيل الحلفاوي في عكس تمثيله على الواقع.