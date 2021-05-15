/631096/ضبط-كميات-من-مخدر-الآيس-والهيروين-بـ-15-مليون-جنيه-أيام-العيد

نجحت الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات تجار المواد المخدرة، في استغلالهم للأعياد لترويج سمومهم القاتلة بين الشباب.

,كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها الأمنية، بمحيط الأكشاك والمقاهي والكافتيريات على مستوى جمهورية مصر العربية.

نتائج حملات الاجهزة الامنية

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وتمكنت الإدارة من استهداف البؤر الإجرامية التي تتاجر في المواد المخدرة، حيث نجحت بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن سوهاج، في ضبط عصابة الاتجار في مخدر الآيس، وبحوزتهم 2 كيلو من المخدر وكمية من مخدر الأفيون.

وتم ضبط أحد عناصر العصابة بنطاق قسم شرطة أخميم أثناء توليه قيادة سيارة، عقب تبادل إطلاق نيران مع القوات، مما أدى إلى إصابته وضبطه بحوزته 2.5 كيلو آيس، وتقدر القيمة المالية للكمية المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه.