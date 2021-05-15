/631098/اجتماع-الكاف-المغرب-تستضيف-نهائي-الأبطال-ومصر-تتزين-بأمم-إفريقيا-للشباب

كشفت تقارير مغربية عن ملعب نهائي دوري ابطال إفريقيا النسخة الحالية والتي يشارك فيها الأهلي ممثلا للكرة المصرية بعد خروج الزمالك من دور المجموعات لصالح الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

وحسب جريدة "كورة المغرب" فإنه تقرر منح المغرب حق استضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية في ملعب محمد بن خامس بعد أن استضاف ستاد القاهرة الدولي نهائي النسخة الماضية والتي توج بها الأهلي على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، على أن تستضيف بنين بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية للشباب

وتابعت الجريدة: " الكاف قرر اسناد تنظيم بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام للنسخة 2023 في الملاعب المصرية بعد أن نجح مسئولي الإتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم العديد من البطولات والأحداث خلال الفترة الماضية .

تأتي تلك القرارت في إطار اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في رواندا لإتخاذ حزمة قرارات من أجل الفترة المقبلة بمختلف البطولات الإفريقية، ومن المقرر إعلان نتائج الاجتماع بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

الأهلي يواجه صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز ف دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في تمام التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ، وممن المقرر أن يدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وأعلن بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا التي شهدت تواجد جونيور أجاي في صفوف القلعة الحمراء. وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير. خط الدفاع: بدر بانون -محمود وحيد - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمود كهربا - جونيور أجايي - أحمد نبيل كوكا - وليد سليمان - حسين الشحات - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - ناصر ماهر - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.