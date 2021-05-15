/631099/طارق-الخولى--مصر-السند-الحقيقي-للقضية-الفلسطينية

تحدث النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عن التطورات الجديدة الحاصلة بشأن القضية الفلسيطينية التى تأخذ فى الوقت الحالى أبعاد وتطورات جديدة ومختلفة.

طارق الخولى: عجز المجتمع الدولى تعبير عن التقويض الصارخ للنظام العالمي

وقال عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى:" عجز المجتمع الدولى عن التصدي لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهذا أكبر معبر عن التقويض الصارخ للنظام العالمي".

وتابع عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب طارق الخولى:" لم تخلو فترات سابقة من مزايدات الأطراف على المواقف المصرية تجاه القضية".

طارق الخولى: مصر السند الحقيقي للقضية الفلسطينية

واستكمل:" هناك من عمل جاهدًا لتهميش دور مصر المحورى فذهب المزايدين والمتحذلقين وبقيت مصر السند الحقيقي للقضية الفلسطينية".

هذا وكان النائب طارق الخولى، قد أكد فى وقت سابق، أنه مستمر فى مساندة كفاح الفلسطينيين وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني.

وتأتى القضية الفلسطينية على طاول النقاش العربي خلال الفترة الحالية، حيث شهدت قرية الشيخ جراح إلى محاولات تهجير من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، مما أثار غضب الكثير من المواطنين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أعلنت موقفها الداعم لضمان حقوق الشعب الفلسيطين مستنكرة تلك الاعتداءات المتكررة من الجانب الاسرائيلى والتى وصلت إلى بناء المزيد من المستطونات داخل الأراضى الفلسطينية.