فتاة تستغيث بجملة تثير الرعب على السوشيال ميديا..تفاصيل القصة كاملة

/631100/فتاة-تستغيث-بجملة-تثير-الرعب-على-السوشيال-ميدياتفاصيل-القصة-كاملة

ورقة نقدية تبلغ 20 جنيهًا دون عليها بالحبر الأزرق جملة أثارت حالة من القلق والتوتر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، حيث كان قد ظهر عليها تلك الكلمات: “أنا مخطوفة عند ناس بتاجر فى الأعضاء البشرية".

كانت تلك الكلمات كفيلة بإنقلاب منصات السوشيال ميديا رأسًا على عقب في دقائق معدودة، بعدما جابت تلك الصورة مواقع التواصل المختلفة لتثير فزع المواطنين وخاصة الفتيات.

دوت الخليج يكشف حقيقة المنشور الذي أثار القلق والخوف بين المواطنين، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تتبعت أجهزة الأمن تلك الواقعة، والتي أشارت الفتاة التي استنجدت برواد مواقع التواصل الاجتماعي بمكانها من خلال المنشور ليتم إنقاذها، حيث كانت تقطن في منزل بمنطقة شبرا.

أجهزة الأمن تتبع واقعة إختطاف إحدى الفتيات

وقفت أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات الواقعة، بعدما تبلغت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من قبل أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بأنه رأى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيس بوك” تستنجد من خلاله إحدى الفتيات بعدما دونت على ورقة نقدية بإنها مخطوفة من قبل أشخاص يتاجرون في الأعضاء البشرية.

وسرعان ما تم التوجه إلى المنزل السكني المشار إليه، ليتبين حقيقة الموقف الذي أثار حالة من الرعب، بعد التحدث مع قانطي المنزل وإتخاذ الإجراءات اللازمة، بسؤالهما حول الواقعة أظهر سلبية البلاغ المقصود منه التشهير بهما.

حقيقة إختطاف فتاة في شبرا

كثفت الشرطة جهودها للوصول إلى تلك الفتاة التي أثارت بلبلة الرأي العام وبثت الخوف بينهما، حيث تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي نشرت تلك الصورة وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، ليتم إلقاء القبض عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث افتعلت ذلك الحادث من أجل الشهرة.