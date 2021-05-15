رئيس الأسقفية يهنئ الأنبا حسام ناعوم لتنصيبه رئيسا لأساقفة إقليم القدس

جدة - نرمين السيد - جاء فى نص التهنئة: بالإنابة عن الأساقفة والقساوسة وخدام إبروشيات إقليم الإسكندرية اتقدم بخالص التهانى على تنصيبكم رئيس أساقفة للقدس، نصلى لكى يمنحك الرب النعمة والحكمة لتقود هذه المسئولية الثقيلة.

وأضاف المطران فى خطابه: نحن على ثقة من أن الرب الذى اختارك سوف يقويك وأنت تخدم فى حقله، كما نهنئ الكنيسة الأنجليكانية بالقدس على تنصيبك رئيس أساقفتهم الجديد.

واختتم المطران: نصلى من أجل أن تحصد البذور التى زرعها رئيس الأساقفة سهيل فى الخدمة وزراعة بذور جديدة للأجيال القادمة.