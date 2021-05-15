أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتي ستقام في عام 2023 إلى مصر، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم السبت، في العاصمة الرواندية كيجالي.
كما قرر كاف وفق مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي ستقام العام الجاري الى مصر أيضًا.
وحصلت الجزائر على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 17 سنة المقرر إقامتها عام 2023، بينما تستضيف بنين نهائي مسابقة الكونفدرالية الافريقية في النسخة الحالية التي يشارك فيها نادي بيراميدز المصري.
فيما نالت المغرب وتحديدًا مدينة الدار البيضاء شرف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الجاري، على ملعب "محمد الخامس".
ويلتقي مساء اليوم الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام بالقاهرة وذلك قبل أسبوع من لقاء العودة الذي سيقام في جنوب أفريقيا.
وأسفرت القرعة قد عن مواجهات ربع النهائى ونصف نهائى البطولة والتى جاءت كالتالى:
فى ربع النهائى، الأهلى ضد صن داونز، الوداد المغربى ضد مولودية الجزائر، الترجى ضد شباب بلوزداد، وكايزر تشيفز ضد سيمبا التنزانى.
ويلتقي في نصف النهائى، الفائز من (شباب بلوزداد والترجي) يواجه الفائز من (الأهلي وصن داونز)، والفائز من (الوداد والمولودية) يواجه الفائز من (كايزر تشيفز وسيمبا التنزانى)، ويلتقي الفائزين فى المباراة النهائية، وستكون يوم 17 يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تحصل على حق تنظيم أمم أفريقيا للسيدات والشباب تحت 20 عامًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.