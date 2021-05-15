مصر تحصل على حق تنظيم أمم أفريقيا للسيدات والشباب تحت 20 عامًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والتي ستقام في عام 2023 إلى مصر، خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم السبت، في العاصمة الرواندية كيجالي.

كما قرر كاف وفق مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي ستقام العام الجاري الى مصر أيضًا.

وحصلت الجزائر على حق تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 17 سنة المقرر إقامتها عام 2023، بينما تستضيف بنين نهائي مسابقة الكونفدرالية الافريقية في النسخة الحالية التي يشارك فيها نادي بيراميدز المصري.

فيما نالت المغرب وتحديدًا مدينة الدار البيضاء شرف استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الجاري، على ملعب "محمد الخامس".

ويلتقي مساء اليوم الأهلي ضد صن داونز في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام بالقاهرة وذلك قبل أسبوع من لقاء العودة الذي سيقام في جنوب أفريقيا.

وأسفرت القرعة قد عن مواجهات ربع النهائى ونصف نهائى البطولة والتى جاءت كالتالى:

فى ربع النهائى، الأهلى ضد صن داونز، الوداد المغربى ضد مولودية الجزائر، الترجى ضد شباب بلوزداد، وكايزر تشيفز ضد سيمبا التنزانى.

ويلتقي في نصف النهائى، الفائز من (شباب بلوزداد والترجي) يواجه الفائز من (الأهلي وصن داونز)، والفائز من (الوداد والمولودية) يواجه الفائز من (كايزر تشيفز وسيمبا التنزانى)، ويلتقي الفائزين فى المباراة النهائية، وستكون يوم 17 يوليو.