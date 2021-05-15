/631101/شقيقة-أحمد-السقا-تفتح-النيران-على-مها-أحمد-بسبب-مهاجمتها-لأخيها

وجهت الفنانة مها أحمد عبر حسابها على موقع "فيس بوك" رسالة شديدة اللهجة، اشتملت على إهانة وشئ من الشماته لاثنان من زملائها بالوسط الفني، وصفت فيها أحدهما بالندل، مشيرة إلى أنهما اجتمع سويًا بعمل شبهت فيه أدائهما بتمثيل الكفار، ومن ثم بدأ رواد السوشيال ميديا في إطلاق العنان والتوقع بهوية هؤلاء الفنانين، ليجتمع معظمهم على أنها تشير بحديثها إلى النجم أحمد السقا و أمير كرارة.

دوت الخليج يرصد أول تعليق من فاطمة السقا على الفنانة مها أحمد بعد تطاولها على شقيقها النجم أحمد السقا، فضلًا عن تفاصيل تلك الأزمة التي أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

شقيقة أحمد السقا تهاجم مها أحمد بعد منشورها الأخير

خرجت فاطمة السقا شقيقة الفنان أحمد السقا عن صمتها لترد على مها بمنشور لقنتها فيه درسًا عن الأخلاق والأصول، ودافعت فيه عن أخيها أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

فكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": الكلام ده موجه ليكى يا أستاذة بدل ما تفضلى تمسحى ردى كل شوية.. ‎ابهرتينى يا مها بأخلاقك العالية بأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللى مش عارفة تقولى اسمه.. بس عرفتى تقولى عليه «ندل» اللى هو احمد السقا.. بس انا بقولك قدام الناس قطع لسان اى حد يقول عليه كده لانه راجل أكرمك ووقف جنبك انتى و مجدى بدل المرة ألف".

وتابعت فاطمة مشيدة بأخلاق ونجومية أمير كرارة: "وأمير كرارة بردو راجل جدع و محترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش ايه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان بس هو اى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادى صاحبه دى بتاعة أفلام ما بتتقالش فى الحقيقة.. كفايا دراما و تشويه للناس".

شقيقة أحمد السقا تتهم مها أحمد بالشماته والحقد

و اختتمت فاطمة السقا حديثها بالذم في أخلاق مها أحمد: " بعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفوا جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دى رؤية مخرج و ناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة أنتى عايزة ايه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى انتى قولتى عليها غير كمية الحقد و السواد والشماتة اللى كانو متداريين وراء ابتسامة كدابة.. معرفش انتى ازاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وانتى ست وحشة كده.. نسيت اقولك السب و التطاول ده بيدل على الأصل.. واحنا بقى ولاد ناس مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال".

الدافع وراء هجوم مها أحمد على أحمد السقا وأمير كرارة

الجدير بالذكر، أن هجوم مها أحمد على السقا وكرارة جاء على خليفة قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإيقاف تعاملها مع محمد سامي بعد المخالفات الفائقة التي اشتمل عليها مسلسل "نسل الأغراب"، الذي قام ببطولته أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، ريم سامي، إدوارد، أحمد داش، محمد جمعة، محمد مهران، دياب، أحلام الجريتلي وفردوس عبد الحميد، تأليف وإخراج محمد سامي.